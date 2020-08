In arrivo 600 milioni per la banda ultralarga. L’Ue ha indicato la digitalizzazione come priorità per l’Italia (Di martedì 11 agosto 2020) Tutti, nel 2020, dovrebbero poter aver accesso alle nuove tecnologie e il governo per raggiungere questo fondamentale obiettivo si è impegnato a favorire e accelerare gli investimenti in digitalizzazione e diffusione della banda ultralarga, indicandole tra le priorità dell’Italia nell’ambito del Recovery Plan. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato ieri i decreti attuativi relativi agli interventi previsti dal “Piano Scuola” e dal “Piano Voucher per famiglie”, per i quali sono disponibili complessivamente 600 milioni di euro. Il primo destina 400 milioni di euro per interventi di attivazione di servizi in banda ultralarga in oltre 32.000 plessi scolastici in tutta Italia, mentre il decreto ... Leggi su lanotiziagiornale

doloresebasta : RT @MPenikas: LN In arrivo 600 milioni per la banda ultralarga. L’Ue ha indicato la digitalizzazione come priorità per l’Italia https://t.c… - matematico65 : RT @MPenikas: LN In arrivo 600 milioni per la banda ultralarga. L’Ue ha indicato la digitalizzazione come priorità per l’Italia https://t.c… - MPenikas : LN In arrivo 600 milioni per la banda ultralarga. L’Ue ha indicato la digitalizzazione come priorità per l’Italia… - FamacLegno : ??NEL MONDO FAMAC LA LINEA MAFELL AUMENTA.?? Oggi arrivo di un Super carico di SEGHE D’AFFONDAMENTO MT 55 CC MAXIMA… - IMoresi : RT @FedericoDezzani: Se gli angloamericani fossero interessanti alla stabilità dell'Italia (ma da quando???) non avrebbero affidato la rifo… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo 600 In arrivo indennità giugno da 600 euro per i collaboratori sportivi Aostasports.it Le confessioni dei politici "Bonus preso, processateci..."

Non si placa la bufera sul bonus di 600 euro messo a punto dal governo per auitare i titolari di partita Iva in difficoltà e percepito anche da alcuni membri del parlamento e rappresentanti locali del ...

Polemiche su tre consiglieri leghisti per la richiesta del bonus Inps da 600 euro

In queste ore si parla molto di tre richieste di bonus Inps da 600 euro che sono state inoltrate da altrettanti consiglieri regionali veneti della Lega: il vicegovernatore Gianluca Forcolin, di Musile ...

Non si placa la bufera sul bonus di 600 euro messo a punto dal governo per auitare i titolari di partita Iva in difficoltà e percepito anche da alcuni membri del parlamento e rappresentanti locali del ...In queste ore si parla molto di tre richieste di bonus Inps da 600 euro che sono state inoltrate da altrettanti consiglieri regionali veneti della Lega: il vicegovernatore Gianluca Forcolin, di Musile ...