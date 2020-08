Improbabili nuove elezioni. Il vero rischio è la guerra civile (Di martedì 11 agosto 2020) Fausto Biloslavo Nessuno vuole le riforme radicali che il Paese invoca Stallo, che potrebbe portare alla guerra civile. Governo di unità nazionale caldeggiato dal presidente francese Emmanuel Macron, che liscia il pelo ad Hezbollah. elezioni, Improbabili, che non cambierebbero radicalmente il quadro per colpa del manuale Cencelli confessionale del sistema politico e istituzionale libanese. Dopo le dimissioni del governo di Hassan Diab, durato solo sei mesi, sono gli scenari per l'immediato futuro del paese dei cedri sempre più fosco. Il premier libanese non aveva altra scelta che dimettersi avendo perso 4 ministri in poche ore, ma di fatto resterà in carica per gli affari correnti. Una «soluzione» che permetterebbe di prendere tempo ai partiti forti della maggioranza ... Leggi su ilgiornale

Milli19751 : RT @sognator66: Ho molto pensato. Amato e stato in silenzio. Cercato nuove americhe senza sterminar gli indigeni. Atteso ritorni, lontani… - sognator66 : Ho molto pensato. Amato e stato in silenzio. Cercato nuove americhe senza sterminar gli indigeni. Atteso ritorni,… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: Vogliono piazzarci sui coglioni ancor più QUOTE ROSA, le dame improbabili della politica. MA CHI SONO IN REALTÀ? QSono… - vallegiorgio41 : Vogliono piazzarci sui coglioni ancor più QUOTE ROSA, le dame improbabili della politica. MA CHI SONO IN REALTÀ? QS… -

Ultime Notizie dalla rete : Improbabili nuove Improbabili nuove elezioni. Il vero rischio è la guerra civile il Giornale Pugile morto a Ponza, si indaga sul giro di amici: ancora buchi nella ricostruzione

LATINA Contatti, amicizie, incontri. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di Gianmarco Pozzi per dare una risposta alle tante domande che si accavallano. Il 28enne romano, campione di k ...

Middlegame di Seanan McGuire: la recensione

Déjà vu: letteralmente “già visto”, in genere è la sensazione di aver visto una determinata immagine o di aver già vissuto una certa esperienza, benché razionalmente il nostro cervello elabori l’infor ...

LATINA Contatti, amicizie, incontri. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di Gianmarco Pozzi per dare una risposta alle tante domande che si accavallano. Il 28enne romano, campione di k ...Déjà vu: letteralmente “già visto”, in genere è la sensazione di aver visto una determinata immagine o di aver già vissuto una certa esperienza, benché razionalmente il nostro cervello elabori l’infor ...