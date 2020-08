Imprenditore e coordinatore del centrodestra, chi è Ubaldo Bocci il consigliere che ha preso il bonus (dice) per fare un dispetto a Conte (Di martedì 11 agosto 2020) Ha detto di avere preso il bonus dell’Inps contro la crisi seguita all’emergenza Coronavirus per «dimostrare che il governo stava sbagliando» e, tiene a precisare, di avere «dato tutto in beneficenza». Lui è Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra a Palazzo Vecchio, l’uomo che nel 2019 sfidò Dario Nardella nella corsa a sindaco di Firenze. consigliere comunale in quota Lega, Bocci – a differenza dei colleghi autodenunciatisi nelle ultime ore – non ha mai avuto problemi ad arrivare a fine mese, e non ne fa mistero. Classe 1957, l’ex candidato sindaco a Firenze – riporta Fanpage – aveva un reddito dichiarato nel 2019 di 277mila euro, frutto anche di una lunga ... Leggi su open.online

Il gip di Palermo, Rosario Di Gioia, ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari, per gli imprenditori Emanuele Gaetano Caruso, 53 anni, di Paternò, che opera nel settore dei rifiuti, e Daniela ...

Italia Viva ha scelto la squadra di candidati per le regionali

Capolista sarà il consigliere uscente Massimo Baldi. Con lui Lisa Innocenti, Nicola Luongo Federica Santini, Antonio Tabarin e Ilaria Camerlenghi pistoia Italia Viva ha definito la propria lista de ...

Il gip di Palermo, Rosario Di Gioia, ha convalidato l'arresto, disponendo i domiciliari, per gli imprenditori Emanuele Gaetano Caruso, 53 anni, di Paternò, che opera nel settore dei rifiuti, e Daniela ...