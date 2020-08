Immobile: "Napoli è la mia città e in passato sono stato vicino, ora resto a vita alla Lazio" (Di martedì 11 agosto 2020) Ciro Immobile annuncia la sua permanenza alla Lazio. Lo fa in un'intervista al Corriere dello Sport in cui parla anche dell'interesse passato del Napoli nei suoi confronti: "Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Leggi su tuttonapoli

Una lunga confessione. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si è raccontato al Corriere dello Sport: "Io davanti a Ronaldo e Lewandowski nella Scarpa d'Oro, u ...

