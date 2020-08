Immagini violente, propaganda, Isis e pedopornografia (Di martedì 11 agosto 2020) C'è la richiesta di pena per i due presunti islamisti a processo: tre anni e sei mesi per uno, 34 mesi per l'altro Leggi su media.tio.ch

Tre anni e sei mesi di detenzione per il cosiddetto «emiro di Winterthur», un 34.enne accusato di avere partecipato ad azioni belliche dell’Isis in Siria, e 2 anni e 10 mesi per un 37.enne accusato tr ...

BELLINZONA - Tre anni e sei mesi di detenzione per il cosiddetto "emiro di Winterthur", un 34enne accusato di avere partecipato ad azioni belliche dell'Isis in Siria, e 34 mesi per un 37enne accusato ...

