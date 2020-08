I’m Erika online con il brano “Living it up” (Di martedì 11 agosto 2020) In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “LIVING IT UP” (New Team Music) il singolo d’esordio di I’M Erika In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “LIVING IT UP” (New Team Music) il singolo d’esordio di I’M Erika. Il brano scritto da Valentina Ducros, composto e arrangiato da Franco Micalizzi, parla di quanto sia bello “spassarsela” con la musica.… L'articolo I’m Erika online con il brano “Living it up” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

erika_aln : Rimango sempre un po' basita quando vedo bambini frignare e piagnucolare. Che ci crediate o meno, io non ho mai fri… - sehmagazine : ?? #MUSICA In radio e digitale “Living it up” il singolo d’esordio di I’m Erika - ilperiodo : I’M ERIKA IL SINGOLO D’ESORDIO “LIVING IT UP”. DAL 31 LUGLIO IN RADIO E DIGITALE - DavideIannuzzi5 : Un brano d'esordio che celebra radicate tradizioni “LIVING IT UP”, IL SINGOLO D’ESORDIO DI I’M ERIKA - OltreleColonne : Living it up, il singolo d’esordio di I’m Erika -

