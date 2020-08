Il Trapani non si arrende, nuovo ricorso per restare in Serie B (Di martedì 11 agosto 2020) Il Trapani ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per i due punti di penalizzazione che hanno sancito la retrocessione in Lega Pro Il Trapani non si arrende alla retrocessione in Lega Pro e ha fatto ricordo al Collegio di Garanzia dello Sport per restare in Serie B. Il ricorso della società siciliana è contro la Figc, il Consiglio Federale, la Lega di B e, ove occorra, nei confronti della Lega Pro, per l’annullamento di tutti gli atti con i quali il 6 agosto 2020 è stata confermata la sanzione disciplinare di due punti di penalizzazione che ha determinato la retrocessione in Serie C del club. La richiesta del Trapani al Collegio di Garanzia è quella di partecipare alla ... Leggi su calcionews24

claudia_sot : @matematico65 @luigidimaio @virginiaraggi @Mov5Stelle I cittadini vivono la città e la verità è di fronte agli occh… - adexpo_it : JobList Lavoro, CANALISTI - TUBISTI INDUSTRIALI - TIG (saldature non controllate) (Full-time), G&D srls, Trapani: O… - istrumpa72 : @bonebag69 @SardiniaPost non conoscete il gusto dello scirocco agostano che ho assaggiato tempo fa a Trapani… mi astengo dai commenti - wikimarcok : RT @bruno_simili: @RiccardoLuna presenta il rapporto sullo stato della trasformazione digitale. Emergono alcune indicazioni: 1) non esiste… - amelielavrai : RT @liberainfo: 'Azzurra' al largo di Trapani tra cielo e mare di @rinogiacalone @AlqamahPost A bordo 603 migranti tanti nuclei familiari,… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani non Trapani, la dirigenza non ci sta Presentato altro ricorso al Coni Live Sicilia Angelozzi su Italiano: “Genoa? Non deve anticipare i tempi”

In pole c’è Vincenzo Italiano dello Spezia anche se Angelozzi pare blindare il tecnico ANGELOZZI SU ITALIANO L’ex allenatore del Trapani attualmente è impegnato ... in squadre importanti. Secondo me ...

Serie C - Ecco le possibili composizioni dei Gironi A, B e C per la stagione 2020/2021

C’è infine da capire la questione legata alle retrocesse dalla B, per la Juve Stabia non ci sono problemi ma Livorno e Trapani non navigano in buone acque e bisognerà attendere il 24 agosto quando ...

In pole c’è Vincenzo Italiano dello Spezia anche se Angelozzi pare blindare il tecnico ANGELOZZI SU ITALIANO L’ex allenatore del Trapani attualmente è impegnato ... in squadre importanti. Secondo me ...C’è infine da capire la questione legata alle retrocesse dalla B, per la Juve Stabia non ci sono problemi ma Livorno e Trapani non navigano in buone acque e bisognerà attendere il 24 agosto quando ...