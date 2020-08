Il Tlaxcala Fùtbol Club chiama Ronaldo: “Guarda come saresti bello con la nostra maglia” (Di martedì 11 agosto 2020) Il Tlaxcala Fútbol Club, Club messicano che gioca nella seconda categoria del calcio del Paese, ha lanciato un invito a Cristiano Ronaldo a vestire la sua maglia. Su Twitter ha pubblicato una foto del portoghese con la maglia del Club e la didascalia: “Hai visto come saresti bello con i Coyote, mio ​​comandante? Di’ alla Juventus di rispondere al telefono” alludendo ad una chiamata ai bianconeri per lavorare alla cessione. Il Tlaxlala gioca nello stadio Tlahuicole, con una capienza di 12mila spettatori. Chissà cosa penserà Ronaldo della proposta. ¿Ya viste qué guapo te verías con la de Coyotes, mi comandante @Cristiano Ronaldo? ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Tlaxcala Fùtbol Club chiama Ronaldo: “Guarda come saresti bello con la nostra maglia” Il divertente invito del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tlaxcala Fùtbol