Il ritorno (elettrico) del motorino Garelli (Di martedì 11 agosto 2020) Un’immagine del Garelli elettrico che si ispira ai tuboni degli anni ‘80Sono sempre più numerose le aziende che stanno riproponendo motorini e moto classiche degli anni ’80 in versione elettrica. Possiamo per esempio citare Issimo della Fantic Motor, che ha presentato una ebike “fat” ispirata a un suo ciclomotore. L’ultimo in ordine di tempo è il Garelli Ciclone E4. Si tratta di una versione a batteria dell’omonimo “tubone”, prodotto dal 1977 al 1987, che ha fatto impazzire intere generazioni. Il Ciclone E4 è stato presentato in anteprima all’edizione 2019 di Eicma, e, a distanza di un anno, la casa ha ufficializzato le specifiche e i prezzi. La sigla E4 è stata scelta per indicare la versione da 4 kW, sviluppata per raggiungere i 70 Km/h ... Leggi su wired

