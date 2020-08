Il Recovery Plan prende forma. Parte il confronto Governo-Regioni. L’obiettivo condiviso è rilanciare l’economia. Ma anche ridurre il gap territoriale del nostro Paese (Di martedì 11 agosto 2020) L’occasione è storica e la responsabilità che ne consegue è gravosa: gestire e utilizzare nel miglior modo possibile i 209 miliardi stanziati in sede europea con il Recovery Fund. A ognuno il suo compito: al nostro Paese quello di raccogliere la sfida di mettere in campo un piano di riforme all’altezza rispettando i tempi stabiliti (i progetti vanno presentati alla Commissione entro il 15 ottobre) in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10%, all’ Ue quello di garantire il successo dell’operazione. In merito è stato chiaro il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, che ieri ha incontrato a Roma il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, delegato da Conte al coordinamento del Ciae, il Comitato interministeriale affari europei scelto dal ... Leggi su lanotiziagiornale

