Il Psg crede nella Champions: albergo di lusso a disposizione sino al giorno della finale… (Di martedì 11 agosto 2020) I campioni di Francia sognano la Champions League. Il Psg si appresta a sfidare l'Atalanta nei quarti di finale ma, stando a quanto si apprende da AS che cita Le Parisien, nessuno si vede uscire contro la Dea e, anzi, il gruppo crede di poter rimanere a Lisbona per la Final Eight almeno fino alla semifinale o alla finalissima per alzare l'ambito trofeo.Psg: albergo di lusso come un Mondialecaption id="attachment 989327" align="alignnone" width="594" Psg (getty images)/captionI francesi si trovano al Wyndham Grand Algarve, un Hotel di lusso a Lisbona con il massimo del comfort che permette ad una squadra come il Psg di allenarsi senza problemi e di preparare al meglio ogni gara. Come si apprende, infatti, questa struttura può ospitare senza problemi i calciatori garantendo di soddisfare ogni ... Leggi su itasportpress

