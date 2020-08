Il Principe Carlo che spera nel ritorno a casa di Harry (Di martedì 11 agosto 2020) A braccia aperte, aspettando il figliol prodigo. Il Principe Carlo, l’unico membro della famiglia regale a non covare rancore per Harry e scelte all’apparenza sconsiderate, sarebbe disposto a tanta indulgenza da essere descritto come un padre in perenne attesa. Leggi su vanityfair

Due padri. O uno che sostituisce l’altro. Le “versioni” sono in apparenza discordanti. Dipende se credete più alle voci/fonti che danno il Principe Harry e Meghan Markle in rotta totale con la Royal F ...

Elisabetta II «lascerà il trono entro un anno, ma il principe Carlo non diventerà re»

Secondo gli esperti di cronache reali interpellati da un nuovo documentario di Channel 5, The Queen nel 2021 andrà in pensione. Tuttavia non sceglierà la via dell'abdicazione, che giudica un tradiment ...

