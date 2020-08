IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 12 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 12 agosto 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 12 agosto 2020I Cattaneo pensano di aver trovato i fondi per far operare Federico, ma poi Luciano scopre che la zia Ernesta è stata truffata… Marta conta molto sulla nuova cura contro la sterilità. Adelaide chiede al nipote Riccardo di farle da testimone al matrimonio, ma non vuole che Angela vada alle nozze. Achille intanto insinua in Adelaide il dubbio che Riccardo non sia affidabile per la gestione del suo patrimonio. Clelia mette alla prova Laura sul suo punto debole, ma Roberta cerca di aiutare la nuova collega. Salvatore non sopporta la ... Leggi su tvsoap

ValeYellow46 : Il salitone di Brno è, come ogni anno, il paradiso delle impennate ?? @FAlex79 @GigiSoldano @TINOFoto - Ric746 : RT @brunellf: *La Germania, paradiso del riciclaggio del denaro* Da uno studio del Ministero delle Finanze tedesco, risulta che sarebbero… - sofiapisu95 : RT @lanuovasardegna: Di fronte al paradiso di Porto Giunco, Villasimius. Questa foto è di Lalli @laurettinac Mostrate la bellezza dei vos… - clikservernet : Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 12 agosto 2020: Ravasi riesce a sedurre Adelaide - Noovyis : (Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 12 agosto 2020: Ravasi riesce a sedurre Adelaide) Playhitmusic - -