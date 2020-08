Il nuovo decreto sull’emergenza Covid non consente un lockdown nazionale? Non è affatto così, al momento (Di martedì 11 agosto 2020) Il 5 agosto 2020 alcune testate giornalistiche (come Fanpage, TGCom24 e Ansa) hanno diffuso la notizia secondo cui il nuovo decreto sull’emergenza Covid-19 non consentirebbe al Governo un altro lockdown nazionale. Il tutto sarebbe dimostrato da un emendamento interpretativo presentato alla Camera, ma già da questa informazione possiamo comprendere che c’è qualcosa che non quadra. Stiamo parlando del nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus del 30 luglio 2020, quello noto per aver prorogato lo stato di emergenza per il Coronavirus fino al 15 ottobre 2020. Attualmente, tale provvedimento è immutato dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e non risultano emendamenti che lo abbiano modificato. Il ... Leggi su open.online

