Il numero dei contagi da Coronavirus ha superato i 20 milioni (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - Il numero di persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo ha appena superato i 20 milioni: sono questi i risultati di un conteggio indipendente della Johns Hopkins University (USA), che riporta anche 733.897 morti fino ad oggi. In particolare, i casi confermati sono ora 20.001.019. Quali sono i Paesi più colpiti Il Paese con il maggior numero di contagi è quello degli Stati Uniti con 5.085.821 (25,4% del totale), seguito dal Brasile con 3.057.470 (15,2%), dall'India con 2.215.074 (11%), dalla Russia con 890.799 (4,4%) e dal Sudafrica con 563.598 (2,8%). Nei primi 10 posti, ci sono Messico (480.278), Perù (478.024), Colombia (387.481), Cile (375.044) e Iran (328.844). I primi 5 milioni di ... Leggi su agi

Mov5Stelle : Il 20 e 21 settembre andiamo a votare per confermare la nostra riforma costituzionale che taglia il numero dei parl… - davidallegranti : —Inqualificabili i parlamentari che hanno chiesto i 600 euro di bonus —Pessima la norma che l’ha consentito —Non… - carlosibilia : Abbiamo atteso per decenni che i vecchi partiti mantenessero la promessa di tagliare il numero dei parlamentari. So… - bastardolibero : Ridurre il numero dei parlamentari senza pensare alla revisione complessiva dell'ordinamento è come togliere una ru… - bastardolibero : @Mov5Stelle Ridurre il numero dei parlamentari senza pensare alla revisione complessiva dell'ordinamento è come tog… -