Il Napoli prepara una nuova offerta per Boga: 30 milioni più bonus legati al rendimento (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri, a Capri, nell’incontro tra De Laurentiis e Gattuso, si è parlato anche di mercato. Uno degli obiettivi confermati è Jeremie Boga, esterno del Sassuolo. Il Napoli, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, è pronto a rilanciare con il club emiliano. “Per l’esterno offensivo, invece, il ds non vuole mollare Boga, ma occorrono 40 milioni di euro, perché meno di quella cifra, il Sassuolo non vuole trattare. Non è escluso che il Napoli si ripresenti con una nuova offerta, ovvero, 30 milioni più alcuni bonus legati al rendimento del giocatore“. L'articolo Il Napoli prepara una ... Leggi su ilnapolista

