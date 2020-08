Il marito di Fernanda Lessa attacca Antonella Elia: “Sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip, che disgusto” (Di martedì 11 agosto 2020) Il marito di Fernanda Lessa si scaglia contro Antonella Elia, ecco cosa ha detto su Instagram Luca Zocchi La partecipazione di Antonella Elia nei panni di opinionista alla quinta edizione del Grande Fratello Vip sembra ormai una certezza, manca solo l’ufficialità. Non tutti sono felici della novità, il marito di Fernanda Lessa l’ha duramente attaccata sui social, pensa che nella casa più spiata d’Italia sia stata trattata in modo diverso rispetto agli altri concorrenti. Tramite alcune Instagram Stories, Luca Zocchi ha detto: “Oh, alla fine non sono pazzo. Antonella Elia sarà ... Leggi su nonsolo.tv

