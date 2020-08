Il Lipsia ha scaricato Schick: l'attaccante torna alla Roma (Di martedì 11 agosto 2020) Il Lipsia non ha esercitato il diritto di riscatto per Patrick Schick e ora la trattativa per l'attaccante ceco con la Roma è in stallo. Intanto la formazione tedesca si prepara ad affrontare l'... Leggi su leggo

Il Lipsia non ha esercitato il diritto di riscatto per Patrick Schick e ora la trattativa per l'attaccante ceco con la Roma è in stallo. Intanto la formazione tedesca si prepara ad affrontare l'Atleti ...

