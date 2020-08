Il governo libanese si è dimesso dopo le proteste che hanno scosso il paese (Di martedì 11 agosto 2020) (foto: Marwan Naamani/Picture alliance/Getty Images)Le giornate di proteste, a seguito della violenta esplosione nella zona del porto di Beirut, hanno segnato la fine del governo libanese. dopo le dimissioni in blocco di tutti i ministri, comunicate il 10 agosto dal titolare del dicastero della Sanità Hamad Hassan, anche il premier Hassan Diab ha preso la stessa decisione e, in una conferenza stampa trasmessa a livello nazionale, ha annunciato la conclusione del suo mandato. “Voglio combattere con il popolo e seguirlo nella sua volontà di ricercare i responsabili di un disastro che è stato nascosto per sette anni. Lottare insieme per chiedere un vero cambiamento”, ha detto Diab, spiegando come il proprio esecutivo abbia fatto di tutto per salvare il ... Leggi su wired

