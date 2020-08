Il Giornale: Ancelotti e quel sottile filo rossonero che unisce Gattuso e Pirlo (Di martedì 11 agosto 2020) “C’è un sottile filo rossonero che ricongiunge Andrea Pirlo, appena promesso sulla panchina della Juve, a Rino Gattuso, la sua scorta calcistica durante i tanti anni vissuti insieme nel Milan berlusconiano, guidati entrambi dalle mani esperte di Ancelotti e Allegri“. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale. Gattuso fu scelto per guidare la primavera del Milan dalla coppia Fassone-Mirabelli: “non avevano molta fiducia in Montella, scelto dalla precedente gestione, che pure avevano appena confermato al ritorno da un viaggio commerciale in Sardegna, e prepararono la successione in modo silenzioso e strisciante“. La stessa cosa è accaduta a Pirlo con la Juventus. “Quando è stato ... Leggi su ilnapolista

