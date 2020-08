Il Garante: “La privacy non ostacola la pubblicazione dei nomi di chi ha funzioni pubbliche e ha preso il bonus 600 euro” (Di martedì 11 agosto 2020) “La privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato“. Il Garante per la protezione dei dati personali interviene ufficialmente sul caso dei deputati e consiglieri regionali che hanno ottenuto il bonus 600 euro per le partite Iva. Confermando che l’Inps non può invocare ragioni di privacy per non diffondere i nomi. Lo prevede il Codice della trasparenza e ciò vale a maggior ragione rispetto a coloro che svolgono una “funzione pubblica“, aggiunge il Garante, che aprirà un’istruttoria sulla metodologia seguita ... Leggi su ilfattoquotidiano

