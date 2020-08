Il Garante della Privacy: “Si può pubblicare il nome di chi ha preso il bonus” (Di martedì 11 agosto 2020) Nessuna condizione di riservatezza impedisce di conoscere l’identità. Anche Fico chiede l’elenco dei parlamentari che hanno fatto richiesta Leggi su lastampa

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - PaolaPisano_Min : Con il chiarimento diramato dal Garante della Privacy @immuni_app rappresenta l'unica applicazione di contact traci… - repubblica : Bonus Inps, il Garante della privacy: 'Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo' - Ultron65 : RT @gr_grim: BREAKING: il Garante della Privacy dice che si può violare la privacy. Cioè l'INPS può sfrucugliare i vostri dati personali e… - giomo2 : RT @LaStampa: Nessuna condizione di riservatezza impedisce di conoscere l’identità. Anche Fico chiede l’elenco dei parlamentari che hanno f… -

Ultime Notizie dalla rete : Garante della

Bonus vacanze domande tramite app IO: a fornire altre istruzioni su come fare richiesta del tax credit vacanze è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate autorizzato dal Garante per la privacy. Il ...Bonus 600 euro, il Garante della Privacy apre alla pubblicità dei nomi Bonus 600 euro, il Garante per la protezione dei dati personali fuga i dubbi sui rischi per la privacy dei parlamentari che l’han ...