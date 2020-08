Il garante della privacy fa sapere che i nomi dei politici che hanno avuto il bonus INPS si possono pubblicare (Di martedì 11 agosto 2020) Con una nota pubblicata sul suo sito l’Autorità garante della privacy ha fatto sapere che i nomi di chi ha avuto il bonus INPS e non è in una condizione di disagio economico-sociale si possono pubblicare: In relazione alla vicenda del bonus Covid, il garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato ... Leggi su nextquotidiano

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - TheQ_continuum : RT @neXtquotidiano: BOOOOOMBA (UN MOVIMIENTO SENSUAL) Il garante della privacy fa sapere che i nomi dei politici che hanno avuto il bonus… - neXtquotidiano : BOOOOOMBA (UN MOVIMIENTO SENSUAL) Il garante della privacy fa sapere che i nomi dei politici che hanno avuto il bo… - chrcapuano : RT @fanpage: #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - vincenzopighet2 : RT @fanpage: #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi -

Ultime Notizie dalla rete : garante della Bonus Inps, il Garante della privacy: "Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo" La Repubblica Niente privacy per i furbetti del bonus

A parole, tutti i partiti invocano trasparenza, sanzioni e soprattutto la restituzione da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali che abbiano indebitamente percepito il bonus da 600 euro (p ...

Garante Privacy dice che si possono diffondere nomi dei parlamentari che hanno preso il bonus Covid

La questione della privacy non sarebbe più un ostacolo per conoscere ... Lo sottolinea, in relazione alla vicenda dei cinque parlamentari coinvolti il Garante per la protezione dei dati personali.

A parole, tutti i partiti invocano trasparenza, sanzioni e soprattutto la restituzione da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali che abbiano indebitamente percepito il bonus da 600 euro (p ...La questione della privacy non sarebbe più un ostacolo per conoscere ... Lo sottolinea, in relazione alla vicenda dei cinque parlamentari coinvolti il Garante per la protezione dei dati personali.