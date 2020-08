Il Foro Italico apre agli over 65, tennis e piscina gratuiti (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 11 AGO - Il Parco del Foro Italico, il polo sportivo gestito da Sport e Salute, apre le porte agli over 65 che rimangono in città con un'offerta gratuita per la piscina e il tennis. La ... Leggi su corrieredellosport

CasilinaNews : #Roma Le immagini dello sgombero dell'insediamento abusivo in Via del Foro Italico (VIDEO) - s_nardacchione : RT @DinamoPress: @virginiaraggi inizia la campagna elettorale con uno sgombero ai danni di famiglie #rom che vivevano nell'insediamento tol… - Lolicchia : RT @y_nardi: Il primo atto della nuova campagna elettorale di @virginiaraggi è lo sgombro di un insediamento di diverse centinaia di person… - marisavillani : RT @FratellidItalia: Roma. Lollobrigida: Bene sgombero Foro Italico ma procedere con chiusura tutti campi rom irregolari - Gogodemarchis : RT @SporteSaluteSpA: Porte aperte al Foro Italico per gli over 65! ??????? Da oggi fino al 6 settembre, con un’offerta gratuita per la pisci… -