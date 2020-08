Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric emoziona raccontando dei suoi genitori (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è da pochi giorni diventato maggiorenne, ha compiuti 18 anni e come ha confidato suo padre sembra davvero molto maturo e un’anima pura (Foto). Carlos emoziona parlando di Nina e Fabrizio, della sua mamma e del suo papà. Alla rivista Chi ha raccontato come sono i suoi genitori parlando di fragilità e di carattere, così come ha confidato che la religione e lo studio sono stati la sua ancora di salvezza in momenti difficili. Conosciamo tutti il passato di Fabrizio Corona e abbiamo visto tante volte Nina Moric in preda alla sofferenza, soprattutto ... Leggi su ultimenotizieflash

