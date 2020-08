Il ferramenta che restituì il Bonus di 600 euro: “Mi hanno dato del fesso. Condanno i politici, hanno perso il contatto con la realtà” (Di martedì 11 agosto 2020) “Le persone mi hanno dato del fesso, ma ho solo fatto una cosa di buonsenso“. Così Antonio Giulio Pacciani, ferramenta di Paliano in provincia di Frosinone, racconta così la sua esperienza dopo aver restituito il Bonus da 600 euro di cui non aveva bisogno. “Il commercialista ha fatto la richiesta per tutti i suoi clienti e quindi anche a me sono arrivati questi soldi. Ho provato a restituirli ma non è stato possibile”, racconta Antonio, “allora ho comprato mascherine e fatto donazioni alla protezione civile”. Sui politici che hanno ricevuto il Bonus commenta senza mezzi termini: “Li Condanno, nei loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Riaffiorano i ricordi nella prospettiva della musealizzazione nel porto antico. Intanto il Comune interessa la Soprintendenza ai beni culturali.

Nei giorni più bui dell’emergenza coronavirus, quando l’Italia era chiusa in casa e molti non sapevano come mettere insieme il pranzo con la cena, la sua era apparsa una storia di buon senso e di uman ...

