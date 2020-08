Il dramma di Alyssa Milano: "Ho preso il Covid e ora sto perdendo tutti i capelli" - (Di martedì 11 agosto 2020) Carlo Lanna Ci sarebbe anche la perdita di capelli tra le cause del virus e in un video su Twitter lo rivela pure Alyssa Milano, celebre attrice americana C’è un video che in poche ore ha fatto il giro della rete e dei social. Alyssa Milano, attrice americana di 47 anni conosciuta per essere stata la strega ribelle nell’omonima serie tv (e in altri produzioni per il piccolo schermo), si è mostrata ai suoi fan in una veste del tutto inedita. Nel video choc, di pochi minuti appena, l’attrice riflette su gli effetti causati dal Covid-19. La pandemia negli Stati Uniti sta creando ancora diversi problemi e non frena la sua corsa, continuando a mietere vittime e infetti. Alyssa Milano punta il dito su gli effetti ... Leggi su ilgiornale

