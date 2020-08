Il discorso che afferma che il coronavirus non è «solo un virus» non è stato pronunciato da Anthony Fauci (Di martedì 11 agosto 2020) Il 4 agosto su Facebook è stato pubblicato un post con una presunta lunga dichiarazione sul nuovo coronavirus di Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases negli Stati Uniti d’America. Al termine di questo discorso, l’esperto statunitense avrebbe dichiarato «Respingo totalmente l’idea che sia “solo un virus” e alla fine lo prenderemo tutti. È una posizione egoista, pigra e senza cuore». Questa è una notizia falsa. Il discorso oggetto della nostra analisi non è mai stato pronunciato da Fauci. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases ha chiarito infatti ... Leggi su facta.news

AlbertoBagnai : @luigidimaio Caro Luigi, i vostri decreti lo consentivano. Se poi parliamo di questioni di opportunità, siediti, ch… - 6000sardine : Quindi è assolutamente normale che il Vicepresidente del #senato #Calderoli non chieda scusa dopo il discorso di ie… - AndreaMarcucci : Il discorso di #Calderoli sull’infedeltà dei maschi, ‘che sono soliti ad accoppiarsi con quattro o cinque rappresen… - fisco24_info : Germania, poliziotto sospeso dopo discorso contro misure anti-Covid : E' intervenuto nel corso della dimostrazione… - asiacecchettii : @dreamsmakealive @sbrinzii @Arithinksthings nono ma il mio discorso era un'altro. nel senso che, lottie è più grand… -