Il dilemma di Pirlo: Ronaldo o Dybala? Probabile che l’argentino vada sul mercato (Di martedì 11 agosto 2020) “Il primo nodo di Pirlo è lo stesso che in due anni nessuno è riuscito a sciogliere: Dybala e Ronaldo oppure Dybala o Ronaldo? Quei due non fanno una coppia, non sono gemelli, funzionano per addizione, non per reciproco scambio”. Esordisce così Emanuele Gamba su Repubblica. Allegri e Sarri si sono trovati di fronte allo stesso dilemma. Il primo ha rinunciato ad accoppiare i due calciatori, ed ha arretrato l’argentino a centrocampo con pessimi risultati. E’ andata meglio con Sarri. E infatti Dybala è stato uno dei pochi a ringraziare il tecnico dopo l’esonero e ad abbracciarlo dopo la vittoria dello scudetto. Che cosa farà Pirlo? Gamba ricorda le dichiarazioni di Pirlo ... Leggi su ilnapolista

