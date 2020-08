'Il corvo', il costume indossato da Brandon Lee venduto all'asta (Di martedì 11 agosto 2020) La californiana Kruse GWS Auctions ha venduto all'asta il costume indossato da Brandon Lee , figlio del leggendario Bruce Lee, per interpretare il film 'Il corvo' , 1994,. Il prezzo finale è stato di ... Leggi su quotidiano

La californiana Kruse GWS Auctions ha venduto all'asta il costume indossato da Brandon Lee, figlio del leggendario Bruce Lee, per interpretare il film 'Il corvo' (1994). Il prezzo finale è stato di 25 ...Di recente abbiamo letto di molti memorabilia che stanno per essere venduti all’asta. Uno di questi è il costume indossato da Brandon Lee nell’adattamento di Il Corvo, iconico film del 1994 in cui Lee ...