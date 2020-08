Il console onorario svizzero di Figi ha il “Mein Kampf” di Hitler (Di martedì 11 agosto 2020) Complice una foto pubblicata sul giornale, ora il Dipartimento degli Affari Esteri intende parlare con il console Leggi su media.tio.ch

BERNA/SUVA - Una semplice intervista pubblica sulla Berner Zeitung con tanto di foto nel suo studio, potrebbe trasformarsi in un boomerang per il console onorario svizzero a Suva, capitale di Figi. L ...

Che cosa si intende per circoscrizione consolare e per giurisdizione del Consolato Generale d’Italia a Montréal?

Come sappiamo ogni Ufficio Consolare della Repubblica italiana all’estero – come questo che dirigo qui a Montréal – ha una propria “giurisdizione” su una “circoscrizione territoriale”. La giurisdizion ...

