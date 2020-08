Il consigliere del Veneto che si è accorto di aver ricevuto il bonus e lo ha dato «subito in beneficenza» | VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Ci sono realtà e realtà. Lo abbiamo spiegato nella giornata di ieri, cercando di evidenziare le differenze (anche economiche) tra deputati, sindaci e consiglieri (regionali o comunali) nella questione che riguarda il bonus Covid. I parlamentari, infatti, fanno della politica il proprio mestiere (con annesso stipendio fisso ogni mese); gli altri (in base alla realtà che vivono) ottengono gettoni di presenza o poco più. Per questo motivo l’indignazione che si è diffusa dopo le notizie circolate domenica mattina dovrebbe essere differenziata. E in quest’ultimo settore rientra anche la storia del consigliere leghista del Veneto (e del comune di Treviso) Riccardo Barbisan, che ha ammesso di aver ricevuto (anche questa volta a sua insaputa) il tanto discusso ... Leggi su giornalettismo

