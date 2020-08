Il consigliere che guadagna 277 mila euro l’anno ma ha chiesto il bonus “per darlo in beneficenza” (Di martedì 11 agosto 2020) Mentre prosegue la caccia ai cinque onorevoli che, nel bel mezzo della crisi economica post-Covid, hanno avuto il coraggio di chiedere e ottenere il bonus Iva messo a disposizione del governo, iniziano a saltar fuori i nomi di chi, tra i circa 2000 amministratori locali coinvolti, ammette di aver inoltrato regolare richiesta per ricevere soldi pubblici sotto forma di contributi. Tra questi anche Ubaldo Bocci, consigliere comunale di Firenze in quota Lega e coordinatore del centrodestra nel capoluogo toscano. Che però, badate bene, sostiene di aver voluto per sé la somma soltanto per poi girarla in beneficenza. Attraverso le pagine de La Repubblica, Bocci ha cercato infatti di difendersi dal polverone che si era sollevato nel frattempo intorno alla sua figura: “Ho preso quei soldi ma non li ho tenuti per me”. Aggiungendo poi ... Leggi su ilparagone

