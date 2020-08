Il co-director di Dishonored spiega perché ha deciso di lasciare Arkane (Di martedì 11 agosto 2020) Raphael Colantonio, che ha fondato lo studio Arkane e ha lavorato a classici come Arx Fatalis, Dishonored e Prey, è diventato uno sviluppatore indipendente dopo aver lasciato lo studio nel 2017. Il suo nuovo team, WolfEye Studios, debutterà con il suo primo gioco Weird West l'anno prossimo. Ora, in un'intervista con PC Gamer, Colantonio ha spiegato perché ha lasciato lo studio che ha creato e i vantaggi di diventare uno sviluppatore indipendente.Colantonio afferma che i rischi, almeno in parte, sono compensati con uno studio indie. "La posta in gioco è un po' più bassa" di quanto non fosse con i titoli più grandi di Arkane. "Possiamo correre più rischi e siamo meno preoccupati per il mercato di quanto lo saremmo se stessimo facendo un gioco AAA", dice. "Perché i ... Leggi su eurogamer

