Il Castello delle Cerimonie chiuso: tre casi di Coronavirus (Di martedì 11 agosto 2020) Il Castello delle Cerimonie Tre casi di Coronavirus a La Sonrisa, location de Il Castello delle Cerimonie, il celebre programma di Real Time. In seguito all’accertamento dei contagi avvenuti, Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate - comune in provincia di Napoli dove è edificato il locale di Imma Polese – ha infatti appoggiato la richiesta della Asl del luogo, che ha deciso di chiudere la struttura in via precauzionale al fine di evitare l’ulteriore diffusione del virus. Secondo quanto riferito dai media, i tre contagiati fanno parte dello staff de La Sonrisa ed appartengono allo stesso nucleo familiare. La prima a riscontrare i sintomi del Covid-19 sarebbe stata una persona di 55 anni, nel corso di un breve ... Leggi su davidemaggio

