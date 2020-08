Il castello del “Boss delle Cerimonie” chiuso per Covid: tre casi positivi nello staff della Sonrisa (Di martedì 11 agosto 2020) Il celebre castello del “Boss delle Cerimonie” ha dovuto chiudere causa Covid. La Sonrisa, questo il vero nome del ristorante campano diventato celebre grazie al programma televisivo in onda su Real Time, è stato chiuso in via precauzionale dopo che sono stati accertati tre casi di positività al coronavirus tra i membri dello staff. La decisione è stata presa lunedì mattina da Ilaria Abbagnale, la sindaca di Sant’Antonio Abate, comune in provincia di Napoli dove sorge la struttura, che ha accolto la richiesta dell’Asl: “Si tratta di una misura preventiva – spiega il primo cittadino – che servirà per igienizzare gli ambienti ed eseguire i tamponi su tutto il personale e le ... Leggi su ilfattoquotidiano

