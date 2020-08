Il Benevento piazza il primo colpo di mercato: annunciato Glik (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’operazione era stata imbastita e definita da tempo, mancava solo l’annuncio ufficiale, puntualmente arrivato questa sera. Kamil Glik è il primo acquisto del Benevento per la stagione 2020/21. Il difensore centrale è stato prelevato dal Monaco e ha firmato un contratto triennale con i giallorossi. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023“, questo l’annuncio ufficiale da parte del sodalizio di via Santa Colomba. Il buon esito dell’affare è stato ... Leggi su anteprima24

frankgabbani : Nuova data per il tour #IneditoAcustico: 28 agosto, Benevento, Piazza Castello. Biglietti disponibili da lunedì 10… - D84H1 : RT @frankgabbani: Nuova data per il tour #IneditoAcustico: 28 agosto, Benevento, Piazza Castello. Biglietti disponibili da lunedì 10 agosto… - PaoloBorg : RT @strega1860: ??Sandro Veronesi, #PremioStrega 2020, a Benevento Città Spettacolo ??Il colibrì, La Nave di Teseo ??24 agosto, ore 20:00 ??Pi… - Am_Paglia : RT @strega1860: ??Sandro Veronesi, #PremioStrega 2020, a Benevento Città Spettacolo ??Il colibrì, La Nave di Teseo ??24 agosto, ore 20:00 ??Pi… - lanavediteseoed : RT @strega1860: ??Sandro Veronesi, #PremioStrega 2020, a Benevento Città Spettacolo ??Il colibrì, La Nave di Teseo ??24 agosto, ore 20:00 ??Pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento piazza Cilento tra passato e futuro: "Ecco perché siamo vincenti" Ottopagine Piano di Corte, danneggiata auto di una residente: il comitato di quartiere chiede controlli

Atto vandalico nella notte contro l’auto di una residente del centro storico di Benevento. Nel mirino di balordi è finito il parabrezza di una vettura parcheggiata in piazza Piano di Corte, danneggiat ...

Danneggiata auto di una residente nel centro storico, l’ira del Comitato: “La dimostrazione che esiste un problema sicurezza”

“Danneggiato gravemente il parabrezza dell’autovettura di una donna, membro di questo Comitato, che abita in Piazza Piano Di Corte. La stessa ha preso contezza del danno e si è recata alla Polizia per ...

Atto vandalico nella notte contro l’auto di una residente del centro storico di Benevento. Nel mirino di balordi è finito il parabrezza di una vettura parcheggiata in piazza Piano di Corte, danneggiat ...“Danneggiato gravemente il parabrezza dell’autovettura di una donna, membro di questo Comitato, che abita in Piazza Piano Di Corte. La stessa ha preso contezza del danno e si è recata alla Polizia per ...