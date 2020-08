Il 13° guerriero: il film con Antonio Banderas stasera su Nove (Di martedì 11 agosto 2020) stasera su Nove, alle 21:35, va in onda Il 13° guerriero, film storico diretto nel 1999 da John McTiernan, con protagonista Antonio Banderas. stasera su Nove, alle 21:35, va in onda Il 13° guerriero, film storico diretto nel 1999 da John McTiernan, tratto dal romanzo Mangiatori di morte di Michael Crichton, a sua volta ispirato al poema epico Beowulf. Nell'anno Mille: Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas) è un colto cortigiano di Baghdad che viene inviato, per vendetta e per via di una relazione con una donna sposata, nelle lontane terre del Nord dell'Impero. Inseguito dai Tartari, viene salvato da un gruppo di vichinghi, che lo coinvolgeranno nella lotta contro le ... Leggi su movieplayer

GuidaTVPlus : 11-08-2020 21:35 #Nove Il 13° guerriero #StaseraInTV - LuciaMosca1 : (Il film storico stasera in TV: 'Il 13° guerriero' martedì 11 agosto 2020) Segui su: La Notizia -… - Toccigabriele1 : Lynn in pericolo chiama Ken - ken il guerriero - episodio 1 'Sotto il se... - JohnRambo2014 : RT @MariaAdelfina_: @JohnRambo2014 @nagoyo07 @massimi02112109 @MarekNapoli @Blueyes75188195 @FulvioFrati @govi47 @Nerogiaguaro @UnVulcano @… - Nerogiaguaro : RT @MariaAdelfina_: @JohnRambo2014 @nagoyo07 @massimi02112109 @MarekNapoli @Blueyes75188195 @FulvioFrati @govi47 @Nerogiaguaro @UnVulcano @… -

Ultime Notizie dalla rete : 13° guerriero