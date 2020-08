I risultati dell’autopsia su Viviana Parisi: «Fratture su più parti del corpo» (Di martedì 11 agosto 2020) Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la donna trovata morta nelle campagne di Caronia, in Sicilia. Le prime indiscrezioni sono state diffuse dall’avvocato Pietro Venuti, il legale del marito. Dopo aver parlato con i periti e il consulente di parte, Venuti ha spiegato: «Sono emerse delle Fratture su più parti del corpo e che il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma serviranno altri esami per capire cosa sia successo». Elena Ventura Spagnolo, perito della Procura di Patti che ha eseguito l’autopsia, non esclude nessuna ipotesi: «Al momento non possiamo escludere nulla, perché le lesività sul corpo che abbiamo rilevato possono essere ... Leggi su open.online

