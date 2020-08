I presidenti più ricchi al mondo: ci sono proprietari di Serie A e italiani, non mancano le sorprese (Di martedì 11 agosto 2020) Bloomberg ha stilato una classifica particolare, quella degli uomini più ricchi al mondo. Tra questi ci sono anche personaggi legati al mondo del calcio, la novità è rappresentata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso che precede sia Zhang che Berlusconi. L’attuale proprietario del Monza occupa la decima posizione, al nono posto c’è invece quello interista con 7.52 miliardi di dollari. Il numero uno del club viola si colloca al settimo posto, sul gradino più basso del podio si posiziona Roman Abramovich del Chelsea con un patrimonio di 15.09 miliardi di dollari. Al secondo posto Francois Pinault del Rennes con un patrimonio di 38.1 miliardi di dollari, 26° nella classifica generale. Nella graduatoria non figurano Agnelli, Paul Singer, ... Leggi su calcioweb.eu

Eurosport_IT : ?? Carlo Slim (Real Oviedo) ?? François-Henri Pinault (Rennes) ?? Roman Abramovich (Chelsea) La classifica dei ''Pape… - CalcioWeb : I presidenti più ricchi al mondo: ci sono proprietari di #SerieA e italiani, non mancano le sorprese - - Augusto98924459 : @Doragioneatutt1 @pisto_gol Fenomeno studia la tua storia prima di dare giudizi, tu che hai avuto presidenti come F… - Polo37411810 : @IlPrimatoN Ma contate anche quante volte va in bagno? Guardate tutte le gaffe che fanno le merde italiane meglio g… - JeriCool94 : -

