I nuovi contagiati sono sempre più giovani. Ma l'Ue: "Riaprire le scuole non alza i rischi" (Di martedì 11 agosto 2020) Francesca Angeli In Italia l'età degli infetti si abbassa. Usa, 97mila minori positivi in 15 giorni Allarme Covid per giovani e giovanissimi. In un nido di Catania è stata riscontrata la positività al virus in un bimbo grazie al fatto che il nonno, un dirigente sanitario dei servizi di prevenzione, e si è insospettito di fronte ad alcuni sintomi del piccolo che poi infatti è risultato contagiato. Ora sono in isolamento precauzionale i suoi 13 compagnetti, il personale e i familiari. La grande preoccupazione per l'abbassamento dell'età dei contagi si proietta sulla prossima riapertura delle scuole. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza ha assicurato che Riaprire le scuole in sicurezza «è la nostra ... Leggi su ilgiornale

