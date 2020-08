I governi vietano TikTok e gli utenti ricorrono alle VPN (Di martedì 11 agosto 2020) Gli utenti dei servizi Vpn sono notevolmente aumentati in tutto il mondo da quando l’India ha iniziato a bloccare TikTok. Ai divieti si sono aggiunti ordini esecutivi che limitano l’attività della piattaforma della società cinese ByteDance. Pertanto l’utilizzo delle Virtual Private Network è stata la soluzione più ovvia per poter continuare a usufruire dell’app di brevi video. Il ricorso a una rete privata virtuale consente di accedere a un servizio online tramite un percorso crittografato, che inganna la navigazione web e permette di aggirare i blocchi imposti dai governi. “Stiamo assistendo a un numero crescente di amministrazioni in tutto il mondo che tentano di controllare le informazioni a cui i loro cittadini possono accedere”, osserva Harold Li, vicepresidente di ... Leggi su wired

In tutta la regione esplodono le proteste di cittadini e gruppi di ambientalisti. Sperimentazione solo a Prato e Monteverdi Marittimo, ma già molti altri Comuni vietano l’installazione di antenne LIVO ...

I "furbetti" adesso "tremano" Così l’Inps può rivelare i nomi

Duro monito del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla vicenda dei deputati, tra cui vi sarebbe anche un esponente pentastellato, che usufruiscono del bonus Inps da 600 euro messo garantito dal g ...

