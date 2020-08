I governi vietano TikTok e gli utenti ricorrono alle Vpn (Di martedì 11 agosto 2020) Gli utenti dei servizi Vpn sono notevolmente aumentati in tutto il mondo da quando l’India ha iniziato a bloccare TikTok. Ai divieti si sono aggiunti ordini esecutivi che limitano l’attività della piattaforma della società cinese ByteDance. Pertanto l’utilizzo delle Virtual Private Network è stata la soluzione più ovvia per poter continuare a usufruire dell’app di brevi video. Il ricorso a una rete privata virtuale consente di accedere a un servizio online tramite un percorso crittografato, che inganna la navigazione web e permette di aggirare i blocchi imposti dai governi. “Stiamo assistendo a un numero crescente di amministrazioni in tutto il mondo che tentano di controllare le informazioni a cui i loro cittadini possono accedere”, osserva Harold Li, vicepresidente di ... Leggi su wired

I governi vietano TikTok e gli utenti ricorrono alle VPN

Parlamentari con bonus partita Iva, caccia ai nomi. Renzi: "Meschini, ma Tridico lasci"

Roma, 11 agosto 2020 - Va avanti il pressing di Governo e partiti, ma l'Inps non darà i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus di 600 euro riservato alle partite Iva in difficoltà dopo il co ...

