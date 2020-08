I furbetti del bonus dati in pasto per distrarre gli italiani: non si parla più di sbarchi e verbali secretati (Di martedì 11 agosto 2020) Non è stato un caso che a rimescolare la bile dell’indignazione sia stato il presidente della Camera Fico. Un grillino. Seguito a ruota da Luigi Di Maio. Un altro grillino. Subito si è scatenata la caccia ai nomi che ancora perdura. Una retorica populista (altro che Salvini!) che non si vedeva dai tempi dell’anti-casta. Parliamo di 3000 euro (basta fare 600 euro per cinque parlamentari che le hanno ottenute) che per una ragione etica non dovevano essere richieste ma sono state chieste perché una legge fatta male lo consentiva. Basterebbe confrontare il conto con le spese per gli Stati Generali voluti dal governo in una villa patrizia della Capitale per far capire che c’è qualcosa che stride con la logica. Sparito il tema dei verbali secretati Di cosa si parlava prima che la ... Leggi su secoloditalia

