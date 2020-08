I dati del bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio (Di martedì 11 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio secondo il bollettino della Regione: ieri ci sono stati 38 nuovi casi, oggi sono 23. Nessun nuovo decesso. Gli attualmente positivi sono 1101 in aumento di 20 rispetto a ieri. I dimessi guariti sono 6915, nelle ultime 24 ore 3 in più. I dati sul Coronavirus ieri nel Lazio (dal Messaggero) L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - matteosalvinimi : Che un parlamentare chieda i 600€ destinati a P.Iva in difficoltà è una vergogna. Che un decreto del governo lo per… - bendellavedova : Cosa e come pagherà il Presidente dell’INPS del M5S Tridico, che ha gestito questa opaca operazione di uso politico… - vitalbaa : INPS ha sbagliato a far filtrare indiscrezioni su chi si è 'approfittato' (pur non violando la legge) del bonus. De… - Black7Soul8 : RT @LaVeritaWeb: Dall'Istituto di previdenza sono usciti dati sensibili su atti che non costituiscono reato. Ma che vengono usati per fini… -

Ultime Notizie dalla rete : dati del I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 10 agosto Il Post Putin annuncia il vaccino ma Galli gela tutti: "Vaccino russo? Per ora è annuncio, aspettiamo i dati"

"Finché non avremo dati confermati si tratta solo di un annuncio giornalistico. Sarebbe bellissimo se fosse vero, ma devo esprimere delle riserve fino a quando non avremo evidenze". Massimo Galli, inf ...

Dolomiti Energia punta al 16% di Iniziative Bresciane

Il cda di Iniziative Bresciane («Inbre»), società che opera nel settore delle rinnovabili con focus sugli impianti idroelettrici di piccole dimensioni, si è riunito per prendere atto di un'offerta vin ...

"Finché non avremo dati confermati si tratta solo di un annuncio giornalistico. Sarebbe bellissimo se fosse vero, ma devo esprimere delle riserve fino a quando non avremo evidenze". Massimo Galli, inf ...Il cda di Iniziative Bresciane («Inbre»), società che opera nel settore delle rinnovabili con focus sugli impianti idroelettrici di piccole dimensioni, si è riunito per prendere atto di un'offerta vin ...