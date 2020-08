“I casi di morbillo al minimo storico dal 2010”: lo studio del Centro europeo. Le spiegazioni degli esperti e come ha influito il lockdown (Di martedì 11 agosto 2020) Il periodo che va da gennaio a maggio è considerato dagli epidemiologi “l’alta stagione del morbillo“. Ma quest’anno, complice la pandemia di Covid-19, non è stato così: anche questa malattia sembra essere andata in lockdown. Dai dati dell’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) in un report pubblicato su ‘Eurosurveillance‘, emerge che “nel 2020 c’è stata un’interruzione inaspettata nella dinamica dell’epidemia di morbillo”. Tra il 1 gennaio e il 31 maggio, evidenzia il report, sono stati segnalati all’Ecdc 1.917 casi di morbillo in 30 Paesi europei inclusi nella sorveglianza (Regno Unito incluso). “Dal 2010 è il secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

