Huesca, due positivi al Coronavirus: la nota del club spagnolo (Di martedì 11 agosto 2020) Due nuovi casi di positività al Coronavirus nell’Huesca: l’annuncio ufficiale del club neopromosso in Liga L’Huesca, club appena promosso in Liga, ha annunciato che due calciatori sono risultati positivi al test del Coronavirus. I membri della rosa sono stati posti in isolamento nelle proprie abitazioni e sono in buona salute, costantemente controllati dallo staff medico della società. COMUNICADO OFICIAL Relativo a las pruebas realizadas en la mañana de ayer a la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores de la SD Huesca, previas al inicio de la pretemporada del equipo. ℹ️👇https://t.co/Uar6V8FzVl — SD Huesca (¡CAMPEONES!🏆) ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Huesca due Huesca, due positivi al covid-19. Il comunicato alfredopedulla.com