Hilary Swank astronauta nella serie Netflix “Away” (Di martedì 11 agosto 2020) Hilary Swank torna nel ruolo di un astronauta nella nuova serie originale di Netflix "Away", che sarà disponibile dal 4 settembre 2020. L'attrice americana due volte premio Oscar è una madre astronauta, determinata, molto intelligente ed empatica, costretta a lasciare la propria famiglia sulla Terra per intraprendere una missione su Marte. La serie creata da Andrew Hinderaker è un dramma epico che celebra gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere e contemporaneamente i sacrifici personali che tutti devono affrontare lungo il proprio cammino.L'astronauta statunitense Emma Green si trova ad abbandonare il marito e la figlia adolescente proprio nel momento in cui hanno più ... Leggi su ilfogliettone

