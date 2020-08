Heather Morris ringrazia i fan di Naya Rivera per le Brittana: “Senza di voi non sarebbero mai esistite” (Di martedì 11 agosto 2020) A poco più di un mese dalla morte di Naya Rivera, Heather Morris continua a ritagliarsi del tempo per celebrare la memoria dell'amica e collega. Dopo i primi messaggi e i tributi condivisi sui social, l'interprete di Brittany S. Pierce in Glee si è rivolta ai fan di Naya Rivera per ringraziarli dell'incrollabile sostegno alle Brittana e aiutarli a sentirsi meno soli nell'elaborazione del dolore per la perdita di un volto così amato: … È molto complicato fare un video ed essero davvero onesti e parlare in modo personale. Mi sono sentita il cuore molto pesante, ultimamente, quando ho cercato di creare una connessione con i miei fan, con chiunque si senta un po' perso e confuso in questo periodo. … Non ... Leggi su optimagazine

ddaenggsii : Ho appena visto il video di Heather Morris su instagram... ho iniziato a piangere come una cretins - AuriiCremascoli : RT @SOFR0SYNE: Heather Morris, nonostante la grande perdita che sta affrontando, si è sentita in dovere di ringraziare i fan per il support… - litaslife_026 : RT @SOFR0SYNE: Heather Morris, nonostante la grande perdita che sta affrontando, si è sentita in dovere di ringraziare i fan per il support… - MariannaManfre : RT @SOFR0SYNE: Heather Morris, nonostante la grande perdita che sta affrontando, si è sentita in dovere di ringraziare i fan per il support… - Zoe29086213 : RT @SOFR0SYNE: Heather Morris, nonostante la grande perdita che sta affrontando, si è sentita in dovere di ringraziare i fan per il support… -

Ultime Notizie dalla rete : Heather Morris Glee, ecco il commovente video di Heather Morris in memoria di Naya Rivera Everyeye Serie TV Glee, ecco il commovente video di Heather Morris in memoria di Naya Rivera

Circa un mese fa il mondo di Glee è stato sconvolto dalla notizia della scomparsa di Naya Rivera morta per annegamento a soli 33 anni nel Lago Piru. Heather Morris ha deciso di creare un commovente vi ...

Heather Morris parla dell’importanza del rapporto tra Santana e Brittany

1Heather Morris affronta il dolore per la morte di Naya Rivera e parla dell’importanza del rapporto tra Santana e Brittany A un mese dalla tragica morte di Naya Rivera, Heather Morris si è aperta con ...

Circa un mese fa il mondo di Glee è stato sconvolto dalla notizia della scomparsa di Naya Rivera morta per annegamento a soli 33 anni nel Lago Piru. Heather Morris ha deciso di creare un commovente vi ...1Heather Morris affronta il dolore per la morte di Naya Rivera e parla dell’importanza del rapporto tra Santana e Brittany A un mese dalla tragica morte di Naya Rivera, Heather Morris si è aperta con ...