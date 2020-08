Halo Infinite rinviato al 2021. Xbox Series X perde un pezzo da novanta per il day one (Di martedì 11 agosto 2020) È una vera e propria tegola l'annuncio arrivato attraverso il profilo Twitter ufficiale di Halo. Halo Infinite titolo di punta per il 2020 di Microsoft e per la line-up di lancio di Xbox Series X è appena stato rinviato al 2021.News in elaborazioneLeggi altro... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - Ikki28P : @DuFancis @Lee_Bright_Jr RIP Halo Infinite ???????? - Ranzware : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - Ranzware : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - spaziogames : L'annucnio di #Microsoft: il suo #HaloInfinite non sarà più un gioco di lancio di #XboxSeriesX ed è stato rinviato. -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Microsoft posticipa il lancio di Halo Infinite: arriverà nel 2021 MondoXbox Xbox Series X esce a novembre, lo conferma Microsoft

In un post sul blog Xbox, dopo aver contribuito all’annuncio del rinvio di Halo Infinite al prossimo anno, Microsoft ha confermato che Xbox Series X, la sua console di prossima generazione, sarà dispo ...

Halo Infinite rinviato al 2021

343 Industries ha annunciato questa sera di aver rinviato Halo Infinite, in uscita su PC, Xbox One e Xbox Series X al 2021.

In un post sul blog Xbox, dopo aver contribuito all’annuncio del rinvio di Halo Infinite al prossimo anno, Microsoft ha confermato che Xbox Series X, la sua console di prossima generazione, sarà dispo ...343 Industries ha annunciato questa sera di aver rinviato Halo Infinite, in uscita su PC, Xbox One e Xbox Series X al 2021.